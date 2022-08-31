Миронов: глоток свежего воздуха при Горбачеве обернулся нищетой миллионов Миронов о Горбачеве: покойся с миром, сегодня мы исправляем и обязательно исправим твои ошибки

Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press

Михаил Горбачёв

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в беседе с NEWS.ru заявил, что экс-президент СССР Михаил Горбачев стал для советских людей глотком свежего воздуха и надеждой на перемены. Однако в итоге его правление обернулось потерей страны и нищетой миллионов человек и теперь приходится исправлять ошибки Горбачева.

Ушёл из жизни последний руководитель советской эпохи. Для советского народа он стал глотком необходимого свежего воздуха и надеждой на колоссальные перемены. Гласность и перестройка стали всемирно известными словами, не требующими перевода, — сказал Миронов.

По его словам, жители СССР верили в свободное развитие страны и искреннюю поддержку «образцовых демократических стран Запада». Однако все обернулось потерей страны, хаосом вместо общечеловеческих прав, безработицей и нищетой миллионов граждан.

Заявления и надежды Горбачева стали нереализуемыми мечтаниями и трагедией для многих поколений России сегодня. Уважаемый Михаил Сергеевич, покойся с миром, сегодня мы исправляем и обязательно исправим твои ошибки, — заключил политик.

Он также выразил соболезнования родным и близким первого и единственного президента СССР.

Экс-президент СССР Михаил Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни на 92-м году жизни в Центральной клинической больнице. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве в родовом захоронении рядом с супругой Раисой.

Ранее последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов заявил NEWS.ru, что Горбачев не собирался специально разваливать страну. По его словам, «так сложились обстоятельства, Горбачев оказался не на своем месте, как и Борис Ельцин». Политик добавил, что Горбачеву «попались не те люди».