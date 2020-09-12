Миронов допустил исключение из «СР» подозреваемого в мошенничестве Ерохина

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Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов прокомментировал задержание главы отделения партии в Новороссийске Михаила Ерохина, который подозревается в мошенничестве. Он заявил, что взяточникам в партии — не место.

Поручаю председателю регионального отделения «Справедливой России» в Краснодарском крае в кратчайшие сроки разобраться в ситуации и в случае подтверждения этих фактов — исключить из партии! — цитирует Миронова пресс-служба.

Он добавил, что «СР» заинтересована в проведении честных выборов и в пресечении любых попыток, направленных на искажение результатов голосования.

Ранее NEWS.ru писал, что Ерохина задержали при получении 2,1 млн рублей от представителя администрации Новороссийска. Незаконное денежное вознаграждение ему было выплачено за ненаправление в дни проведения выборов своих наблюдателей на избирательные участки и отсутствие провокаций со стороны подконтрольных ему граждан.

На 13 сентября в России назначен единый день голосования, 11 и 12 сентября у граждан была возможность выразить свою волю досрочно. Выборы разного уровня проходят в 83 субъектах России. По их итогам в общей сложности будет замещено около 80 тысяч мандатов.