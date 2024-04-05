Минздрав сообщил о тяжелом состоянии губернатора Чибиса после нападения

Фото: t.me/andrey_chibis

Андрей Чибис

Состояние губернатора Мурманской области Андрея Чибиса остается тяжелым, а в динамике — стабильным, сообщает оперштаб области со ссылкой на главу регионального Минздрава Дмитрия Панычева. На политика с ножом напал 42-летний мужчина, он нанес ему удар в область шеи. Раненого переведут в Мурманскую областную клиническую больницу.

Состояние Андрея Владимировича остается тяжелым, в динамике — стабильным, соответствует тяжести ранения. Пациенту проводится вся необходимая терапия, — пояснил Панычев.

Ранее Андрей Чибис записал видео из больницы, где ему провели часовую операцию. Он заявил, что после восстановления вернется к работе и поблагодарил врачей за профессиональные действия.

До этого стало известно, что мужчина, напавший вечером 4 апреля на губернатора Чибиса, привлекался к ответственности за бегство с места ДТП. Он регулярно получал штрафы за нарушение ПДД и был лишен прав, а также был привлечен к ответственности за причинение вреда здоровью.

Также сообщалось, что подозреваемому в нападении на Чибиса назначили психиатрическую экспертизу. Помимо этого, мужчине оказали медицинскую помощь, так как он получил ранение ноги при задержании — его обезвредил сотрудник ОМОН с применением табельного оружия.