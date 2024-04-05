Стало известно, за что привлекали подозреваемого в нападении на Чибиса Подозреваемого в нападении на мурманского губернатора могли лишить прав

Мужчина, которого ряд СМИ называет напавшим на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в Апатитах неоднократно привлекался к административной ответственности, передает РИА Новости со ссылкой на данные из картотеки дел мировых судей второго и третьего участков Апатитского городского суда. Мужчина получал штрафы за нарушение ПДД и был лишен прав, а также был привлечен к ответственности за причинение вреда здоровью, уточняет агентство.

Подозреваемый Александр Б. в 2017 году привлекался к административной ответственности за неуплату штрафа за превышение скорости. В июне 2022 года он попал в ДТП и скрылся с места аварии, в результате чего суд лишил его водительского удостоверения. В августе 2022 года мужчина был задержан за управление авто без прав, судья оштрафовал его на 30 тысяч рублей, передает агентство.