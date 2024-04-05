Появились первые слова губернатора Чибиса после нападения Мурманский губернатор Чибис пришел в себя после нападения и записал видео

Фото: t.me/andrey_chibis

Андрей Чибис

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис пришел в себя после операции и заявил, что после восстановления вернется к работе, видео опубликовано в Telegram-канале чиновника. Он также поблагодарил врачей за профессиональные действия.

Дорогие друзья, пришел в себя после операции. Огромное спасибо хочу сказать нашим врачам, которые спасли и сделали все быстро, четко и правильно. И, конечно, всем вам за то, что переживаете и поддерживаете. Спасибо огромное! Сейчас буду восстанавливаться, и дальше в бой — только вперед, — сказал он.

Ранее главный врач Апатитско-Кировской ЦГБ Юрий Ширяев заявил, что операция длилась больше часа. Медик подчеркнул, что Андрею Чибису сильно повезло — нападавший чудом не задел артерию.

До этого в СК сообщили, что после допроса 42-летний подозреваемый в нападении на губернатора Андрея Чибиса пройдет ряд экспертиз, в том числе психиатрическую. Задержанный заявил, что решился на преступление из-за личной неприязни к политику, при этом признался, что не был лично знаком с ним.

О ранении нападавшего ранее сообщили в Росгвардии. Там уточнили, что один из сотрудников ОМОН, ответственный за общественный порядок, применил табельное оружие против мужчины, с ножом набросившегося на политика.