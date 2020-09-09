Минздрав России предложил продавать некрепкий алкоголь с 21 года

https://static.news.ru/photo/1cab93c0-f354-11ea-8ba8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Возраст, при котором разрешается продажа некрепких алкогольных напитков, нужно повысить до 21 года. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

Он объяснил необходимость ужесточения регулирования продажи алкоголя связью между количеством потребляемого спиртного и риском смерти, передаёт «ПолитЭксперт».

Между тем профессор СПбГУ и врач-нарколог Алексей Егоров считает, что повышение возраста продажи алкоголя до 21 года может привести к росту потребления некачественного спиртного и другим негативным последствиям. Эксперт напомнил, что аналогичное решение в 1985 году, когда было решено повысить возраст продажи алкоголя с 16 до 18 лет, привело к тому, что подростки стали употреблять токсиканты.

Ранее в Совете Федерации заявили о намерении обратиться в правительство с предложением о повышении возраста продажи алкоголя в России до 21 года. В Госдуме идею поддержали, но предположили, что она может вызвать возражения в экономическом блоке кабмина, писал NEWS.ru.