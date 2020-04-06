Минздрав: эффективность мер против коронавируса покажут две недели

https://static.news.ru/photo/5d4593fe-7537-11ea-af0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ближайшие две недели покажут, насколько эффективны меры, принятые в России против коронавируса. Такое мнение высказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, отметив, что подготовка российской системы здравоохранения идёт полным ходом

Мне кажется опасным, когда задают вопрос, готова или не готова система. Система здравоохранения не должна быть в отрыве от комплекса противоэпидемических мер, поведения населения, — цитирует его ТАСС.

В мире к 6 апреля насчитывается около 1,28 млн инфицированных, скончались 66,5 тысячи человек, почти 263 выписаны из больниц. В России уже более 6,34 тысячи официально зарегистрированных случаев заражения, 45 пациентов умерли, более 400 выздоровели.

Ранее Мурашко прокомментировал вероятность искусственного происхождения коронавируса. По его словам, большинство специалистов всё же придерживается версии о том, что вирус появился в естественных условиях, писал NEWS.ru.