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Русскоязычный мир на пространстве распавшегося в 1991 году Советского Союза сократился за 30 лет более чем наполовину — на 14 млн человек. В настоящее время на территориях бывших республик СССР осталось около 11 млн русских, следует из нового исследования Южного научного центра (ЮНЦ РАН) «Динамика русских общин ближнего зарубежья: 1988-2019 годы».

На постсоветском пространстве на момент распада СССР проживало 25 млн русских соотечественников. Почти за три десятилетия русская диаспоральная группа сократилась более чем вдвое. Такая динамика снижения говорит о том, что...