https://static.news.ru/photo/f2c59f26-1dcd-11ea-8789-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Прогноз баланса трудовых ресурсов на 2020–2022 годы от Министерства труда РФ гласит, что уровень безработицы в стране сохранится на одном значении на протяжении всего заявленного периода.
Ожидается, что по итогам 2019 года численность безработных (по методологии МОТ) не превысит 3,4 млн человек и сохранится на этом уровне до 2022 года, — сообщается на сайте Минтруда РФ.
Также уточняется, что в России будет снижаться удельный вес работающих пенсионеров старше трудоспособного возраста.
Как ранее писал NEWS.ru, министр труда и социальной защиты Максим Топилин назвал прогнозируемым сокращение населения в России, которое связано со снижением числа женщин. По его словам, учитывая ситуацию, необходимо вводить дополнительные меры поддержки семей с детьми.