Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прогноз баланса трудовых ресурсов на 2020–2022 годы от Министерства труда РФ гласит, что уровень безработицы в стране сохранится на одном значении на протяжении всего заявленного периода.

Ожидается, что по итогам 2019 года численность безработных (по методологии МОТ) не превысит 3,4 млн человек и сохранится на этом уровне до 2022 года, — сообщается на сайте Минтруда РФ.

Также уточняется, что в России будет снижаться удельный вес работающих пенсионеров старше трудоспособного возраста.

Как ранее писал NEWS.ru, министр труда и социальной защиты Максим Топилин назвал прогнозируемым сокращение населения в России, которое связано со снижением числа женщин. По его словам, учитывая ситуацию, необходимо вводить дополнительные меры поддержки семей с детьми.

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