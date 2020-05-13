Минтруд не считает двукратный рост уровня безработицы за месяц угрожающим

https://static.news.ru/photo/2c8ec7f0-952e-11ea-84c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Министерстве труда констатировали, что уровень безработицы в России достиг 1,4 млн человек к началу мая, что в два раза выше, чем месяцем ранее. Эта цифра входила в прогнозы ведомства и, по оценке министра труда Антона Котякова, не является угрожающей.

Данная ситуация нами прогнозировалась. Я бы не стал говорить, что она является угрожающей на данном этапе, по одной причине: если бы правительство своевременно не принимало комплекс мер, направленных именно на сохранение занятости, я думаю, что количество высвобождаемой рабочей силы было бы гораздо больше, — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощённом порядке регистрации безработных на бирже труда, который будет действовать до конца 2020 года.

До этого глава государства Владимир Путин объявил, что федеральное пособие по безработице в размере 12 130 рублей в месяц и надбавки к нему на несовершеннолетних детей будут выплачиваться в упрощённом порядке по заявлению граждан, потерявших работу, вне зависимости от прежних доходов.

11 мая Путин заявил о необходимости комплексных мер по стабилизации рынка труда и помощи людям, потерявшим работу. Он поручил правительству подготовить решения по этой проблеме к концу мая. Также он предложил с 1 июня запустить кредитную программу поддержки занятости. Воспользоваться ею смогут все предприятия в пострадавших областях экономики, а также социально ориентированные НКО, писал NEWS.ru.