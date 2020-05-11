Путин объявил о новых кредитах для поддержки занятости

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Президент Владимир Путин предложил с 1 июня запустить кредитную программу поддержки занятости. Воспользоваться ею смогут все предприятия в пострадавших областях экономики, а также социальноориентированные НКО.

Кредит под 2 процента. Срок погашения кредита 1 апреля 2021 года. Он будет рассчитываться исходя из размера МРОТ на одного сотрудника. Если в течение действия этой программы предприятие будет сохранять уровень занятости 90% и выше от штатной численности, то сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны. Расходы возьмёт на себя государство. Если занятость на уровне не ниже 80% то списывается половина кредита и процентов по нему, - сказал глава государства в ходе совещания с правительством по ситуации с коронавирусом.

По данным президента уровень безработицы в России на начало мая достиг 1,4 млн человек. Это в два раза выше, чем месяц назад. Путин заявил, что ввиду этого требуются комплексные меры по стабилизации рынка труда, по поддержке людей, потерявших работу. Он поручил правительству подготовить решения по этой проблеме к концу мая.

Ранее Владимир Путин заявил о завершении периода нерабочих дней и послаблении режима самоизоляции. Однако это пока не будет распространяться на пожилых людей, писал NEWS.ru.