Минтруд не поддержал идею сделать 31 декабря 2020 года выходным днём

https://static.news.ru/photo/25de99f4-e064-11ea-a99b-fa163e074e61_660.jpg Фото: mintrud.gov.ru

Минтруд не поддержал предложение перенести 31 декабря 2020 года на один из предшествующих выходных дней, однако допустил такую возможность в 2021 году.

Об этом говорится в ответе министерства на обращение главы комитета Государственной думы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

При обосновании своей позиции ведомство ссылается на статью 110 ТК РФ о продолжительности еженедельного непрерывного отдыха, который не может длиться менее 42 часов.

Однако в Минтруде отметили, что такую возможность планируется учесть при переносе выходных в 2021 году.

Снова только политическая воля глав отдельных регионов, готовых пойти людям навстречу, и снова недоумение их соседей-субъектов, которым предновогодний день оставили рабочим, — написал Нилов в своём Telegram-канале.

Ранее глава Института прогрессивного образования Анна Маркс направила вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой обращение, связанное с 1 сентября. Она предлагает ввести в стране норму, согласно которой родители первоклассников смогут получить дополнительный оплачиваемый выходной в первый день нового учебного года, писал NEWS.ru.