Минтруд не поддержал идею сделать 31 декабря 2020 года выходным днём

Минтруд не поддержал предложение перенести 31 декабря 2020 года на один из предшествующих выходных дней, однако допустил такую возможность в 2021 году.
Об этом говорится в ответе министерства на обращение главы комитета Государственной думы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
При обосновании своей позиции ведомство ссылается на статью 110 ТК РФ о продолжительности еженедельного непрерывного отдыха, который не может длиться менее 42 часов.
Однако в Минтруде отметили, что такую возможность планируется учесть при переносе выходных в 2021 году.
Снова только политическая воля глав отдельных регионов, готовых пойти людям навстречу, и снова недоумение их соседей-субъектов, которым предновогодний день оставили рабочим, — написал Нилов в своём Telegram-канале.
Ранее глава Института прогрессивного образования Анна Маркс направила вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой обращение, связанное с 1 сентября. Она предлагает ввести в стране норму, согласно которой родители первоклассников смогут получить дополнительный оплачиваемый выходной в первый день нового учебного года, писал NEWS.ru.
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