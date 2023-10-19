Минстрой раскрыл будущий статус апартаментов Замглавы Минстроя Стасишин: апартаменты точно не приравняют к жилью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Понятие апартаментов может появиться в российском законодательстве, но к жилью их точно не приравняют, сообщил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин, чьи слова приводит РИА Недвижимость. Он подчеркнул, что в ведомстве работают над тем, чтобы дать грамотное определение этому виду недвижимости.

Сейчас все работают над тем, чтобы все-таки правильно описать этот вид нежилых помещений, в котором по факту проживают люди. Никто никогда не говорил, что апартаменты будут приравнены к жилью, такого быть не может, — отметил он.

Ранее сообщалось, что в России начали оформлять временную регистрацию в апартаментах. Первые документы о временной регистрации уже получили резиденты квартала MainStreet на западе Москвы. Это первый на рынке случай, когда девелопер совместно с управляющей компанией предоставляет возможность покупателям апартаментов получить временную регистрацию. В компании отметили, что полученный опыт она будет тиражировать на все свои комплексы апартаментов.

До этого председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов утверждал, что статус апартаментов в ближайшее время останется неизменным. Депутат пояснил, что приравнять их к жилым помещениям тяжело из-за ряда проблемных моментов. По его словам, законопроект, обсуждение которого было отложено, по этому вопросу требует дополнительных консультаций.