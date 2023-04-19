В Госдуме рассказали о статусе апартаментов в 2023 году Депутат ГД Пахомов: статус апартаментов не изменится в ближайшее время

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Статус апартаментов в ближайшее время останется неизменным, заявил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. В беседе с «Парламентской газетой» депутат пояснил, что приравнять их к жилым помещениям тяжело из-за ряда проблемных моментов. По его словам, законопроект, обсуждение которого было отложено, по этому вопросу, требует дополнительных консультаций.

После ознакомления с проектом стало понятно, что необходимы дополнительные консультации и обсуждения как внутри думских комитетов, так и с правительством, — отметил парламентарий.

По словам Пахомова, признать апартаменты жилыми помещениями можно только при соблюдении норм Жилищного кодекса РФ, а для этого придется ликвидировать большую часть отведенных под ведение бизнеса помещений, разделить лифты и общее имущество между владельцами оставшихся компаний и жильцами. Также придется освободить земельные участки для организации в свободном доступе школ и детских садов.

Не забывайте и про утвержденный уровень инсоляции жилья. Чтобы его обеспечить, придется «срубить» часть соседних бизнес-центров. А сделать все это придется за счет налогов в том числе и тех людей, кто покупал квартиры, которые стоят дороже апартаментов, — уточнил парламентарий.

Замглавы профильного думского комитета Светлана Разворотнева отметила, что необходимо конкретизировать статус пребывания в апартаментах. По ее мнению, можно разрешить оформлять там временную регистрацию. Также следует рассчитывать коммунальные тарифы по определенной методике. По словам Пахомова, в качестве поддержки можно снизить имущественный налог для владельцев апартаментов.

Директор РАЭК Сергей Гребенников ранее посоветовал использовать только проверенную информацию при покупке и выборе квартиры. Такими ресурсами должны быть официальные сайты застройщиков или порталы по поиску недвижимости, проверяющие продавцов.