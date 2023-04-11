IT-эксперт объяснил, как не попасться мошенникам при покупке квартиры Директор РАЭК Гребенников посоветовал искать квартиры исключительно на проверенных сайтах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы не стать жертвой мошенников при покупке квартиры, необходимо пользоваться исключительно проверенными источниками информации, рассказал NEWS.ru директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Гребенников. Такими ресурсами должны быть официальные сайты застройщиков или порталы по поиску недвижимости, проверяющие продавцов.

Если нужна квартира на вторичном рынке, я бы советовал Авито или ЦИАН, потому что это ресурсы, которые проверяют продавцов в первую очередь. <...> Если, конечно, вы хотите квартиру в новом доме, который только строится, нужно выбрать застройщика и зайти на сайт, — сказал Гребенников.

Он объяснил, что в случае с первичным рынком жилья можно также сэкономить, обратившись напрямую к застройщику.

Ранее директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр Данилов рассказал, что с 2020 года цены на жилье в России выросли намного сильнее доходов населения, несмотря на введение льготной ипотечной программы на новостройки. Он добавил, что в конце 2019 года, «если не пить, не есть», россияне могли накопить на квартиру за шесть лет, а сейчас — за восемь.