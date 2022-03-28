Минсельхоз сообщил о росте цен на сахар на 13% за неделю

За прошедшую неделю стоимость сахара у производителей в России выросла на 13,2% — до 60,33 рубля за килограмм, сообщили в Минсельхозе. В ведомстве добавили, что, по предварительным данным Росстата, валовой сбор сахарной свёклы в 2021 году составил 41,2 млн тонн против 33,9 млн тонн годом ранее.

Цена промышленных производителей, по данным на 23 марта 2022 года, составила на сахар белый свекловичный 60,33 рубля / кг (+13,2% за неделю), — говорится в сообщении.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, которые приводит министерство, объём импорта сахара белого в Россию — с учётом торговли со странами ЕАЭС — в январе 2022 года составил 4,6 тысячи тонн, объём экспорта из России — 25,5 тысячи тонн.

Как отметил до этого замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, запасов сахара в России «предостаточно». Он подчеркнул, что уже сейчас наблюдается сокращение спроса на данный продукт со стороны российских покупателей.

Вице-премьер Виктория Абрамченко также заявляла, что запасов сахара и гречки в России достаточно для удовлетворения внутреннего спроса. По её словам, Россия полностью обеспечивает себя этими видами продуктов, а ажиотажный спрос только дезориентирует торговые сети. Вице-премьер призвала граждан не паниковать и прекратить стихийно скупать продукты.