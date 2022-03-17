В Минпромторге сообщили, что дефицита сахара в России нет

Запасов сахара в России предостаточно, дефицита в стране нет, сообщил замглавы министерства Виктор Евтухов. Он подчеркнул, что уже сейчас наблюдается сокращение спроса на данный продукт со стороны российских покупателей, пишет РИА Новости.

Сахара у нас предостаточно, у нас нет никакого дефицита, никаких проблем. <...> Я думаю, что в ближайшие дни спрос на этот продукт существенно сократится, мы уже видим сокращение спроса, — заявил он.

Евтухов также пояснил, что российские пищевые компании производят сахар в нужном объёме. Замглавы ведомства уверен в том, на фоне принятого решения о запрете экспорта перебоев в производстве сахара возникнуть не должно.

Производители в РФ закупили сырья для товаров гигиены на три месяца вперёд и об остановке поставок или каком-либо дефиците предметов гигиены речь не идёт, сообщил Евтухов. По его словам, на территории России работают более 15 заводов, которые делают закупку иностранного сырья заранее.

Отметим, что ФАС начала антикартельные проверки крупнейших производителей сахара на фоне ажиотажного спроса покупателей. Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, проверки проходят в отношении семи производителей, включая «Cоюз сахаропроизводителей России» и ООО «Группа Компаний «Русагро».

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба проверяет цепочку поставок сахара от производителей до торговых сетей для недопущения задержки отгрузок. Отмечается, что отсутствие сахара связано с ажиотажным спросом, который «подогревается недобросовестными организациями». В ФАС подчеркнули, что к недобросовестным поставщикам могут быть применены меры вплоть до штрафов.

До этого ассоциация «Русбренд» направила письмо в Федеральную антимонопольную службу, в котором сообщило, что некоторые сахарные заводы стали предлагать производителям продуктов питания делать закупки по ценам в долларах. При этом уточняется, что расчёты предлагается производить в рублях по курсу валют, который актуален на дату отгрузки продукции. Организация попросила ФАС разобраться в ситуации и принять меры.