Минпросвещения запустило платформу для дистанционного обучения

В Интернете появился портал «Онлайн-образование». Он поможет педагогам в организации дистанционного обучения, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
Задача проекта — дать школьникам возможность учиться по той программе, которую они должны сейчас проходить. Подростки получат доступ к учебникам, которые входят в федеральный перечень,
Ресурсы интернет-платформы можно скачивать и хранить в компьютерах школьников и учителей.
Помимо этого, Минпросвещения договорилось с рядом телевизионных каналов, которые позволят обучаться школьникам там, где нет высокоскоростного Интернета.
По словам Кравцова, методические материалы были разработаны и подготовлены ведущими методистами в кратчайшие сроки. Часть базовых предметов уже выложена, до мая сайт будет наполняться содержанием.
Ранее, как писал NEWS.ru, первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложил отменить проведение ЕГЭ в 2020 году из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Однако в Министерстве просвещения пока не намерены соглашаться на отмену итоговой аттестации. Об этом заявил Сергей Кравцов.
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