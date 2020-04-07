Минпросвещения запустило платформу для дистанционного обучения

https://static.news.ru/photo/182f406a-78ae-11ea-baa4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости

В Интернете появился портал «Онлайн-образование». Он поможет педагогам в организации дистанционного обучения, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Задача проекта — дать школьникам возможность учиться по той программе, которую они должны сейчас проходить. Подростки получат доступ к учебникам, которые входят в федеральный перечень, передаёт РИА Новости.

Ресурсы интернет-платформы можно скачивать и хранить в компьютерах школьников и учителей.

Помимо этого, Минпросвещения договорилось с рядом телевизионных каналов, которые позволят обучаться школьникам там, где нет высокоскоростного Интернета.

По словам Кравцова, методические материалы были разработаны и подготовлены ведущими методистами в кратчайшие сроки. Часть базовых предметов уже выложена, до мая сайт будет наполняться содержанием.

Ранее, как писал NEWS.ru, первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложил отменить проведение ЕГЭ в 2020 году из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Однако в Министерстве просвещения пока не намерены соглашаться на отмену итоговой аттестации. Об этом заявил Сергей Кравцов.