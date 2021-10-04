Минобороны проверит, как на венчание Романовых попал почётный караул

В Западном военном округе начато служебное расследование в связи с участием роты почётного караула в церемонии церковного венчания Георгия Романова и Ребекки (Виктории) Беттарини. Директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов прокомментировал ситуацию «Подъёму».

Присутствие роты почётного караула на венчании потомка династии Романовых, состоявшемся 1 октября в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга, вызвало бурную дискуссию в обществе. Недовольные пользователи называли военных «мальчиками по вызову», а в Минобороны начали расследование.

Есть чудные люди, которые всем недовольны или сознательно стараются посеять смуту. Только больные люди могут жаловаться на совершенно обычные и законные вещи. Это или от злости, или от психического расстройства, — цитирует Закатова издание.

Он заявил, что программа венчания была согласована со всеми инстанциями, в том числе и с военными.

Как сообщалось, на торжественной церемонии присутствовали сотни гостей из разных стран. В частности, среди них были член испанской королевской семьи герцог Анжуйский Луис Альфонсо, последний царь Болгарии Симеон II, потомок сестры Наполеона Каролины и маршала Мюрата принц Иоахим Шарль Наполеон Мюрат, принц Филипп Лихтенштейнский и многие другие.