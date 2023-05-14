Российских ювелиров захотели проверять внепланово «Известия»: Минфин хочет ввести внеплановые проверки ювелиров

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Министерство финансов разрабатывает новый проект регулирования, который позволит осуществлять внеплановые проверки ювелирных компаний, пишет газета «Известия». Механизм будет работать в случае конфискации их товаров во время оперативных мероприятий.

Представители министерства уточнили, что инициатива призвана бороться с нарушениями в области производства, использования и продажи драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них. Они подчеркнули, что не стоит рассматривать это как усиление контроля над сектором.

Согласно проекту регулирования, в связи с мораторием на проверки малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, действующим с 2022 года, Федеральная пробирная палата (отвечающая за государственный контроль за производством и оборотом драгоценных металлов) отменила более сотни плановых проверок в прошлом году. По 83 из них не были возбуждены дела об административных нарушениях. В то же время с 2021 по 2022 годы правоохранительные органы направили в Федеральную пробирную палату 94,2 тысячи ювелирных изделий для проведения проверок.

В Федеральной пробирной палате газете заявили, что мораторий ограничил способность накладывать санкции в случаях, когда правоохранительные органы обнаруживают нарушения закона и конфисковывают поддельную продукцию. Ведомство пояснило, что не имеет права штрафовать без проведения собственной проверки.

Эксперты, опрошенные газетой, считают, что введение новых причин для проведения внеплановых проверок — это шаг к усилению контроля над отраслью, а «тенденция к ужесточению контроля приведет не к увеличению налоговых сборов в бюджет, а, напротив, к их сокращению».

Ранее сообщалось, что страны «Большой семерки» (G7) могут ввести санкции в отношении алмазов весом 1 карат и более, добываемых российской алмазодобывающей компанией АЛРОСА. Новые санкции могут быть приняты в ходе саммита глав стран G7, который пройдет в японской Хиросиме с 19 по 21 мая.