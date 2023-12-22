Минцифры РФ может перенести сроки покрытия трасс связью стандарта 4G «Коммерсант»: сроки покрытия трасс 4G-связью могут перенести на 2027 год

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России может перенести сроки покрытия большинства населенных пунктов и трасс связью стандарта LTE с 2025 на 2027 год, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на предварительное решение государственной комиссии по радиочастотам. Предполагается, что решение о переносе сроков будет принято на грядущем заседании комиссии, которое пройдет 27 декабря.

Эксперты отмечают, что перенос сроков связан с дефицитом необходимого оборудования, а также с проблемами, связанными с подключением вышек связи к энергосетям. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев подтвердил сведения о том, что вопрос о переносе сроков будет обсуждаться на грядущем заседании. Однако он подчеркнул, что окончательное решение пока не принято.

Сроки по покрытию населенных пунктов сдвигаются не в первый раз. В 2021 году Минцифры назначило окончание реализации проекта на конец 2024 года, трассы должны были покрыть связью до 2031 года. Позднее эти сроки перенесли на 2025 и 2032 годы соответственно. Предполагается, что требования по покрытию трасс останутся без изменений.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее потребовал обеспечить россиян высокоскоростным интернетом. По его словам, домохозяйства должны получить возможность подключиться к интернету на скорости не менее 1 Гбит/с к 2030 году.