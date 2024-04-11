Минцифры предложило ужесточить условия для покупающих сим-карты мигрантов Мигрантов предложили обязать сдавать биометрию для покупки сим-карт

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Иностранные граждане, включая трудовых мигрантов, и лица без гражданства смогут получать сим-карты российских операторов только при личном посещении салонов связи и после регистрации на портале «Госуслуги» с применением биометрии, сообщили «Ведомости». На беженцев, представителей международных организаций и дипломатов требование распространяться не будет.

Изменения внесены в законопроект, который подготовило Минцифры. Документ направлен в МИД, ФАС, Роскомнадзор, МВД, ФСБ и Минэкономразвития. Ведомствам предстоит согласовать проект закона до 15 апреля.

Законопроект также требует от сотовых операторов внести в договоры с иностранцами об оказании услуг уникальный код устройства (IMEI). Операторам позволят подключать таким абонентам не более 10 абонентских номеров. Заключенные с иностранцами до вступления закона в силу договоры операторов обяжут обновить до 1 марта следующего года. Обслуживание неперерегистрированных номеров будет прекращено.

Ранее сообщалось, что полиция Москвы провела в городе рейды, в результате которых выявили 6000 нарушений миграционного законодательства. Суды приняли решение о выдворении из России 836 иностранных граждан. Кроме того, правоохранителям удалось установить 22 человека, находящихся в розыске.