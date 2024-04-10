После рейда в Москве выдворят 836 мигрантов В Москве полиция выявила более 6000 нарушений миграционного законодательства

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полиция Москвы провела в городе рейды, в результате которых выявили 6000 нарушений миграционного законодательства, пишет ТАСС со ссылкой на данные ГУ МВД РФ по столице. Отмечается, что суды приняли решение о выдворении из России 836 иностранных граждан. Кроме того, правоохранителям удалось установить 22 человека, находящихся в розыске.

Полицейскими выявлено более 6000 нарушений миграционного законодательства, ответственность за совершение которых предусмотрена главой 18 КоАП РФ. <...> В отношении 836 иностранных граждан принято решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации, — сказано в сообщении.

По данным МВД, 502 работодателя нарушили правило о трудоустройстве иностранных граждан. Правоохранители также составили более 4,5 тысячи протоколов о нарушении правил въезда в Россию, свыше 500 — о нарушении пребывания в РФ, более 350 — о незаконной трудовой деятельности в стране.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что власти региона прорабатывают вопрос ограничения работы мигрантов в некоторых сферах. Нововведения могут коснуться общественного транспорта, такси и общепита. Однако, по словам саратовского главы, тема деликатная, поскольку в области дружно живут представители разных конфессий и национальностей.