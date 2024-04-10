Работу мигрантов могут ограничить в российском регионе Власти Саратовской области хотят ограничить работу мигрантов в такси и общепите

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Саратовской области власти прорабатывают вопрос ограничения работы мигрантов в некоторых сферах, заявил губернатор Роман Бусаргин. По его словам, которые приводит портал saratov24, речь идет о работе в общественном транспорте, такси и общепите. При этом глава региона подчеркнул, что тема деликатная, поскольку в области дружно живут представители разных конфессий и национальностей.

Предварительно нужно оценить риски в разрезе экономики. Во главе должна стоять безопасность, нельзя допускать нелегальную трудовую деятельность, — отметил он.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что эсеры предлагают ограничить прием мигрантов на российские предприятия и ввести запрет их трудоустройства в наиболее «чувствительные» отрасли экономики, например в школы и больницы. Он добавил, что и в остальных сферах нужно ограничить допустимую долю иностранных работников 5% общей численности сотрудников предприятия.

Член СПЧ Кирилл Кабанов заявил, что некоторые российские регионы слишком лояльно подходят к миграционной политике. По его словам, к таким относятся Москва, Свердловская, Новосибирская, Самарская области и другие. Однако сейчас многие регионы начали наводить у себя «жесткий порядок» и менять правила пребывания иностранцев, отметил он.