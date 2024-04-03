Член СПЧ назвал наиболее лояльные к мигрантам регионы РФ Член СПЧ Кабанов: Москва и другие регионы слишком лояльно относятся к мигрантам

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Некоторые российские регионы слишком лояльно подходят к миграционной политике, рассказал NEWS.ru член СПЧ Кирилл Кабанов. По его словам, к таким регионам относятся Москва, Свердловская, Новосибирская, Самарская области и другие. Однако сейчас многие регионы начали наводить у себя «жесткий порядок» и ужесточать правила пребывания иностранцев в РФ, отметил он.

Я могу сказать, что есть регионы, в которых крайне лояльный подход к миграционной политике: Москва, Свердловская, Новосибирская, Самарская области. Но есть и регионы, которые, наоборот, начали наводить у себя жесткий порядок: Калининградская, Калужская, Тульская, Костромская, Брянская области. Сейчас это начинается в Якутии, — заявил Кирилл Кабанов.

Ранее Кирилл Кабанов заявил, что многие нелегальные мигранты пользуются социальными услугами в России, хотя не имеют необходимых документов для легального пребывания на территории страны. По его словам, это, в частности, касается медицины, образования, дошкольного воспитания детей. Член СПЧ считает, что большинство мигрантов приезжают в РФ именно для того, чтобы хорошо устроиться здесь за счет россиян, но при этом они не приносят никакой пользы экономике страны.