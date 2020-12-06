Милонов: Шнуров критикует власти Петербурга из-за зависти к рэперу Басте

https://static.news.ru/photo/5a05de52-37c8-11eb-91e4-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Музыканту Сергею Шнурову необходимо сначала разобраться с внутренними проблемами в Партии Роста, сопредседателем которой он является, а уже потом критиковать власти Санкт-Петербурга из-за введённых на фоне пандемии коронавируса ограничений. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Шнуров — один из активистов Партии Роста. Эта партия представлена в петербургском ЗакСе. Один из членов её фракции Максим Резник <...> ходит без маски на заседание, наплевательски относится к пропаганде масочного режима. Подвергает свою жизнь и других людей опасности, — рассказал «Невским новостям» политик.

Милонов подчеркнул, что Шнурову нужно сначала разобраться с наркозависимыми членами своей фракции, а уже потом критиковать власти Петербурга. Он пояснил, что сама по себе критика — это нормальное явление, однако музыкант «сам во власти, его депутаты тоже, так почему они ведут себя как сторонние наблюдатели».

Парламентарий также прокомментировал недавнюю ссору между Сергеем Шнуровым и рэпером Василием Вакуленко (Бастой). По его мнению, возможной причиной их конфликта стала творческая зависть лидера группы «Ленинград» к коллеге.

Ранее Сергей Шнуров посвятил нецензурное стихотворение рэперу Василию Вакуленко, из-за которого, по его мнению, власти Санкт-Петербурга попросили туристов не приезжать на Новый год и грозят ужесточением ограничительных мер. Он также отметил, что рэпера защищают депутат Госдумы Геннадий Онищенко, продюсер Иосиф Пригожин и другие.

Между тем власти Санкт-Петербурга заявили, что ожидают резкого роста заболеваемости COVID-19 из-за концерта Басты. По мнению вице-губернатора Евгения Елина, через две недели Северную столицу ждёт связанная с этим выступлением вспышка заболеваемости.

Концерты Басты состоялись в Ледовом дворце 27 и 28 ноября. Однако после появления видео рэпер подвергся жёсткой критике, так как многие, посмотрев видеоролики с выступления, пришли к выводу, что эпидемиологические ограничения соблюдены не были.

Артист утверждает, что всё было организовано на должном уровне. Причиной общественного возмущения он назвал зависть других организаторов. Представители артиста также заявили, что на концерте не было выявлено ни одного нарушения.

Тем не менее после проверки Роспотребнадзора площадка была закрыта, а губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пригрозил ужесточить санкции в отношении устроителей массовых мероприятий. Также власти попросили туристов не приезжать на новогодние праздники, писал NEWS.ru.