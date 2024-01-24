Милонов предложил учредить «премию Летова» для молодых рок-музыкантов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Депутат Виталий Милонов обратился к министру культуры с предложением учредить государственную премию имени Егора Летова для молодых рок-музыкантов (запрос есть у РИА Новости). Милонов отметил, что основатель группы «Гражданская оборона» ассоциируется у людей с идеей патриотизма и любви к России.

Во время его жизни и творчества Егор Летов не был принимаем среди его «либеральных коллег» по цеху за свою нескрываемую патриотическую позицию, за проповедуемые идеалы и активное неприятие навязываемых тогда «западных ценностей», — подчеркнул Милонов.

Ранее экс-глава Омской области Леонид Полежаев предложил установить памятник Летову в Омске, однако пресс-секретарь главы Омска Мина Ахвердиева заявила, что официальных обращений по установке памятника не было, в том числе от самого Полежаева. Ахвердиева добавила, что «просто так» памятники не появляются, есть согласовательные процедуры, «во всем должен быть порядок».

До этого активисты из фонда «Сияние» предложили превратить трехкомнатную квартиру в хрущевке на улице Петра Осминина на окраине Омска в музей Егора Летова. Эту инициативу поддержал писатель и создатель проекта «Добровольцы культуры» Захар Прилепин. Брат лидера «Гражданской обороны» Сергей Летов, являющийся собственником помещения, выражал готовность безвозмездно передать его под эти нужды вместо выкупа.