https://static.news.ru/photo/ad49e088-42c1-11ea-9014-fa163e074e61_660.jpg Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что в детей в школе нужно не только «накачать» знаниями, но и дать алгоритмы для использования полученной информации. Для этого необходима идеология, помогающая несовершеннолетним ориентироваться в мире.

По его словам, только так ребёнок может апеллировать своими знаниями «во имя добра, родины и ценностей», передаёт «Политэксперт».

Либо мы будем давать эту идеологию, либо её даст Рональд Макдональд в Макдональдсе и социальные сети, которые прививают другие, совершенно неправильные и патогенные идеи нашим детям, — подчеркнул он.

Кроме того, в школах важно ввести пятидневную учебную неделю, так как после шести дней нагрузки дети получают слишком большую нагрузку. Родители должны воспитывать ребёнка вместо образовательных учреждений, которые это делать отказываются, напомнил он.

Однако каким образом матери и отцы смогут воспитывать свое чадо, если он лежит трупиком и отходит от учебы, — отметил парламентарий.

Если такое расписание будет введено во всех школах Санкт-Петербурга, другие регионы получат хороший пример, заключил Милонов.

Как писал NEWS.ru, бывшая министр просвещения Ольга Васильева говорила, что школы могут самостоятельно выбирать между пятидневной и шестидневной учебной неделей. Однако, по её мнению, только при «шестидневке» возможно углублённое изучение предметов, преподаваемых в школах.