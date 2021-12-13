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Милонов назвал отдых в Турции «заразной ковид-клоакой»

17:08, 13 декабря 2021
Милонов назвал отдых в Турции «заразной ковид-клоакой» Депутат Госдумы Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Отдых в Турции — это не отдых, а «заразная ковид-клоака», поэтому его стоит запретить, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, отдыхающие на турецких курортах россияне стимулируют рост заболеваемости коронавирусом в стране, пишет «Радио 1».

Я бы запретил отдых в Турции. Это не отдых, это всемирная помойка ковида, заразная ковид-клоака. Поэтому весь турецкий отдых я бы ввёл под строжайший запрет, — высказался Милонов.

По его словам, рост заболеваемости коронавирусом в России стимулируют граждане, отдыхающие на турецких курортах.

У нас каждая волна коронавируса в огромной степени стимулирована всеми турецкими сомнительными отдыхающими. Они все перезаражаются там у турок в этой антисанитарии и нам эту гадость привозят. Запретить все полёты в Турцию на полгода, а лучше на год, — подчеркнул парламентарий.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин назвал самые дешёвые варианты новогоднего отдыха за границей для россиян в 2021–2022 сезоне. К популярным курортам Турции и Доминиканы он добавил Мексику, Кубу и Катар.

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