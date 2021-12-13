Милонов назвал отдых в Турции «заразной ковид-клоакой»

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Правительство России подготовило дополнительный план противодействия распространению нового штамма коронавируса «омикрон» в РФ и направило его президенту страны Владимиру Путину, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, её слова приводит ТАСС. По состоянию на 13 декабря эта вариация выявлена у 16 из 177 туристов, вернувшихся из ЮАР.

Сейчас по поручению президента страны мы разработали дополнительный план реагирования в случае распространения «омикрона» и его [план] направили на соответствующий доклад, — сказала Голикова на заседании фракции «Новые люди» по...