Миллиардер Саввиди попросил Путина встать на защиту Собора Святой Софии

https://static.news.ru/photo/2b493002-c5d9-11ea-98fc-fa163e074e61_660.jpg Иван Саввиди Фото: savvidi.ru

Миллиардер и глава Федеральной национальной-культурной автономии (ФНКА) греков России Иван Саввиди обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой принять участие в борьбе за сохранение статуса Собора Святой Софии в Стамбуле.

Уважаемый Владимир Владимирович, зная вас как глубоко верующего человека, лидера страны, в которой православие является одной из основных религий, прошу Вас обратить особое внимание на сложившуюся ситуацию <...> Возможно, пришло время, чтобы Россия в очередной раз встала на защиту мировых христианских ценностей, выразив, таким образом, чаяния всех православных народов, — написал он в открытом письме на имя главы государства.

По словам миллиардера, ситуация вокруг собора грозит дестабилизацией и без того непростой геополитической ситуации, а также возникновением новых очагов конфликтов.

Саввиди отметил, что весь православный мир ожидает «мудрого и мирного» разрешения ситуации

Мы убеждены, что без Вашего участия добиться этого будет крайне сложно, а может даже и невозможно, — заключил он.

Президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ об изменении статуса собора Святой Софии 10 июля. Он предусматривает передачу храма в собственность Управления по религиозным делам Турции, вследствие чего он будет открыт как действующая мечеть.

Турецкие власти отменили также постановление от 1935 года, по которому собору был присвоен статус музея. Несмотря на то, что собор вновь стал мечетью, христианам по-прежнему разрешат его посещать.

В ответ на действия Анкары Лидер парламентской партии «Греческое решение» Кириакос Велопулос предложил ввести всеобщее эмбарго на турецкие товары и услуги, закрыть границы для их транзита из Турции. Экс-депутат Европарламента и президент партии «Греция — другой путь» Норис Мариас, в свою очередь, выступил за введение санкций в отношении Турции из-за смены статуса Собора.

Как писал ранее NEWS.ru, в Кремле отказались комментировать решение Анкары о превращении собора в мечеть, поскольку это является внутренним делом Турции. В тот же время выразили надежду на то, что турецкие власти будут учитывать его ценность, как объекта всемирного наследия.

Турецкий политолог Айдын Сезер заявил, что превращение собора Святой Софии в мечеть не отразится на взаимоотношениях с Россией. Однако такое решение может создать долговременную внешнеполитическую проблему для Турции.