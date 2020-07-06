Кремль надеется, что Турция учтёт всемирное значение собора Святой Софии

https://static.news.ru/photo/4684398a-bf7a-11ea-bf1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Aleksenko via imago-images.de/Global Look Press

В Кремле надеются, что власти Турции будут учитывать сакральную ценность собора Святой Софии в Стамбуле при принятии решения о его статусе.

Безусловно, мы надеемся на то, что статус Айя-Софии как объекта всемирного наследия будет приниматься во внимание. Конечно, это излюбленный мировой шедевр для туристов всех стран, которые посещают Турцию, в том числе для туристов, которые приезжают из России, — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также подчеркнул, что Москва не может комментировать само решение, так как это является внутренним делом Турции.

Софийский собор возведён по приказу императора Юстиниана в VI веке нашей эры. Более тысячи лет он был самым большим храмом в христианском мире. После падения Византийской империи его переделали в мечеть. В 1934 году собор стал музеем и был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Намерение Турции превратить собор в мечеть вызвал тревогу у главы синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Илариона. Митрополит отметил, что в Стамбуле нет нехватки действующих мечетей и ему непонятны мотивы властей. По его словам, предложения о смене статуса храма являются «недопустимым нарушением свободы вероисповедания». Священник добавил, что, по преданию, в соборе была крещена равноапостольная княгиня Ольга, в связи с чем у российских верующих к нему особое отношение.

Также обеспокоенность этими призывами выразил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Глава РПЦ призвал сохранить нейтральный статус храма, являющегося символом для миллионов христиан.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин сказал, что Россия надеется, что Турция учтёт мировое значение храма Святой Софии при принятии решения о будущем одного из величайших памятников христианской культуры.

Также глубокую обеспокоенность призывами турецких властей пересмотреть музейный статус храма Святой Софии выразил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, писал NEWS.ru.