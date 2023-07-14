Милашина сообщила об угрозах расправой Милашина сообщила, что напавшие на нее в Чечне пригрозили ей убийством

Фото: Сергей Бабинец/ТАСС

Елена Милашина

Журналистка Елена Милашина во время допроса следователя из Чечни рассказала, что напавшие на нее и адвоката Александра Немова 4 июля в Грозном злоумышленники пригрозили ей убийством, сообщает в Telegram правозащитная организация «Команда против пыток». По словам женщины, преступники пообещали расправиться с ней, если та вновь приедет в Чечню.

Мы тебя уже били, ты не поняла, это второе предупреждение, третьего не будет, — процитировала Милашина преступников.

Адвокаты «Команды против попыток» подали ходатайства об осмотре места нападения и предоставлении госзащиты для Милашиной, чтобы та смогла участвовать в следственных действиях в Грозном.

12 июля экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сообщил, что Милашину выписали из больницы после нападения. При этом он отметил, что врачи продолжат наблюдение за состоянием пострадавшей.

Нападение на Милашину и адвоката Александра Немова произошло 4 июля в Грозном, куда они прилетели на оглашение приговора Заремы Мусаевой по делу о нападении на полицейского.

Как рассказывали сами пострадавшие, по дороге из аэропорта их машину заблокировали три автомобиля с вооруженными людьми. Милашину били по пальцам, обрили голову, а затем облили зеленкой. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, переломы кистей рук и ушибы мягких тканей. Немов получил ножевое ранение в ногу.

По факту нападения на журналистку и адвоката Следственный комитет возбудил уголовное дело об умышленном причинении легкого и средней тяжести вреда здоровью. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что поручил приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших.