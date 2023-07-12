Журналистку Милашину выписали из больницы после нападения в Чечне

Фото: Сергей Бабинец/ТАСС

Елена Милашина

Журналистку Елену Милашину, которую в Чечне избили неизвестные, выписали из больницы, сообщил в своем Telegram-канале экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он также отметил, что врачи продолжат наблюдение за состоянием пострадавшей.

Лену Милашину выписали из больницы, — написал Венедиктов.

Нападение на Милашину и адвоката Александра Немова произошло 4 июля в Грозном, куда они прилетели на оглашение приговора Заремы Мусаевой по делу о нападении на полицейского.

Как рассказывали сами пострадавшие, по дороге из аэропорта их машину заблокировали три автомобиля с вооруженными людьми. Милашину били по пальцам, обрили голову, а затем облили зеленкой. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, переломы кистей рук и ушибы мягких тканей. Немов получил ножевое ранение в ногу.

По факту нападения на журналистку и адвоката Следственный комитет возбудил уголовное дело об умышленном причинении легкого и средней тяжести вреда здоровью. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что поручил приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших.