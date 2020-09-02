Микробиолог назвал золотистый стафилококк главным врагом человечества

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Микробом десятилетия можно назвать золотистый стафилококк, из-за которого, возможно, в скором времени нельзя будет лечиться антибиотиками. Об этом заявил Евгений Плисов.

Если бы был приз «Микроб года», в текущем году и в следующем году, и в последующем десятилетии главный приз получит золотистый стафилококк (лат. Staphylococcus aureus), — цитирует его «Радио 1».

По его словам, микробное сообщество пытается адаптироваться согласно естественному отбору. И когда их травят антибиотиками, они мутируют и приспосабливаются, эволюционируют. И золотистый стафилококк — лидер в этом отношении.

По словам Плисова, проблема в том, что бактерии умеют делиться своей устойчивостью друг с другом и есть вероятность, что через какое-то время антибиотики перестанут работать. При этом именно с золотистого стафилококка начнутся самые большие проблемы с микробами.

Как писал NEWS.ru, учёным приходится искать альтернативу антибиотикам из-за того, что их польза не всегда сопоставима с побочными эффектами, которые приводят к разрушительным результатам. На смену им может прийти новое оружие — соединения, которые близки к витаминам по химическому составу, но обладающие противоположным действием.