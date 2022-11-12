Михалков завил о «смерти» премии «Оскар» Михалков заявил, что «Оскар» умер из-за новых правил отбора фильмов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Михалков

Получивший «Оскар» за фильм «Утомленные солнцем» российский режиссер Никита Михалков раскритиковал требования по разнообразию для картин, которые будут номинироваться на премию за лучший фильм. Кинематографист констатировал смерть одной из самых престижных кинопремий.

Считаю, что «Оскар» умер, и мы пытаемся сейчас создать Евразийскую киноакадемию с евразийской премией — дорогой, мощной премией, очень сильно стимулирующей. Но к рассмотрению в номинации будут идти картины, которые будут совпадать с теми нравственными принципами, которые устраивают все те страны, которые войдут в академию, — сказал Михалков.

По мнению режиссера, к «смерти» Оскара привели требования о наличии в съемочной команде представителей меньшинств, в том числе из разных рас и ЛГБТ-сообщества. По словам Михалкова, это противоречит традиционным ценностям. В связи с этим, как отметил режиссер, Российский оскаровский комитет не станет выдвигать свои фильмы.

Ранее президиум Киноакадемии России решил не выдвигать отечественный фильм на «Оскар» в 2022 году. Это второй случай за последние 30 лет. РФ не отправляла фильм на «Оскар» в 1992 году.

Весной Михалков предложил создать Евразийскую киноакадемию и учредить ее премию, которая будет аналогична американскому «Оскару». По его словам, это необходимо для сохранения культурных и нравственных ценностей, подвергающихся мощным атакам Запада.