Почему Россия отказалась выдвигать фильм на «Оскар» и при чем тут Михалков В российской киноакадемии разразился скандал из-за невыдвижения отечественного фильма на главную кинопремию мира

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Россия отказалась выдвигать свою картину на соискание премии «Оскар», вручаемой американской киноакадемией ежегодно. Соответствующее заявление появилось на сайте Национальной академии кинематографических искусств и наук, одним из учредителей которой является Союз кинематографистов под председательством Никиты Михалкова. Узнав об этом, кинорежиссер Павел Чухрай принял решение уйти с поста главы российского оскаровского комитета. Выйти из состава организации, созданной для отбора и выдвижения отечественных картин на соискание главной премии мира, решил и кинорежиссер Николай Досталь. Подробности скандала и оценка случившегося — в материале NEWS.ru.

12 марта 2023 года в Лос-Анджелесе в 95-й раз пройдет традиционное вручение премии «Оскар». Однако российской картины там, скорее всего, не будет. В период, когда все страны начали выдвигать своих соискателей, дирекция киноакадемии России решила бойкотировать награду американской киноакадемии. В отечественном лонг-листе было 122 картины. Среди них — «Декабрь» Клима Шипенко о последних днях Сергея Есенина, «Сердце Пармы» Антона Мегердичева по бестселлеру Алексея Иванова, «Первый Оскар» Сергея Мокрицкого, снятая в Якутии «Нуучча» Владимира Мункуева и «Межсезонье» Александра Ханта, которое сейчас с успехом идет в европейском кинопрокате.

Глава российского оскаровского комитета Павел Чухрай, назначенный на этот пост в 2021 году после смерти Владимира Меньшова, узнал о решении киноакадемии не выдвигать отечественный фильм на главную премию мира от журналистов. По словам Чухрая, после этого он направил письмо членам российского оскаровского комитета, где сообщил, что снимает с себя обязанности председателя и выходит из состава организации в знак протеста.

Я узнал о совершенно незаконном решении академии по поводу того, что своей волей отменяется выдвижение на «Оскар» российского фильма. Это было через нашу голову, никто нам об этом заранее не сообщил, — сказал Чухрай.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Павел Чухрай

По его словам, «руководство академии в одностороннем порядке приняло решение не выдвигать российский фильм на номинацию премии». Более того, с членами организации «не только не советовались, даже не сочли нужным уведомить о таком решении».

Вслед за Чухраем из состава комитета вышел и режиссер Николай Досталь. В своем обращении к организации режиссер указал, что «полностью поддерживает» председателя комитета и выходит «из состава данной комиссии».

Режиссер и кинокритик Давид Шнейдеров прокомментировал NEWS.ru поступок коллег.

Я считаю, что Павел Чухрай и Николай Досталь повели себя честно и мужественно. Потому что так называемый оскаровский комитет поступил гнусно и мерзко, отказавшись выдвигать нашу картину на «Оскар» и не уведомив номинанта на тот же «Оскар» Павла Чухрая. И то, что Никита Сергеевич Михалков «подмял» под себя оскаровский комитет, чести ему не делает. И то, что российское кино загоняет себя на задворки кинопроцесса, также не делает чести всему российскому кинематографу. А ребятам — респект за мужество, — сказал Шнейдеров.

Среди несогласных с решением комитета есть два всемирно известных режиссера: Андрей Кончаловский и Алексей Учитель. По их мнению, Россия должна выдвинуть свой фильм на «Оскар», несмотря на политическую обстановку.

К слову, в конце мая 2022 года Никита Михалков предложил создать Евразийскую киноакадемию как аналог «Оскара». Назвать премию предлагалось «Бриллиантовой бабочкой».

Участие в ней будут принимать картины, которые соответствуют идеалам, которые мы сформулируем, а не картины, разрушающие человеческую сущность. Премия должна быть дорогой, за нее должны биться, — отметил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Никита Михалков

Но тогда инициативу Михалкова коллеги по кинобизнесу не оценили.

За всю историю «Оскара» награды американской киноакадемии удостоились пять отечественных картин. В 1942 году первым лауреатом стал советский фильм «Разгром немецких войск под Москвой» Леонида Варламова и Ильи Копалина в номинации «Лучший документальный фильм». Именно этому событию посвящен художественный фильм Сергея Мокрицкого «Первый Оскар», который был в лонг-листе оскаровского комитета. В 1969 году лучшим фильмом на иностранном языке стала картина «Война и мир» Сергея Бондарчука, а в 1981-м — «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова. Никита Михалков тоже получил «Оскар» за «Утомленных солнцем» в 1995-м. А в 2000 году картина «Старик и море» Александра Петрова стала победителем американской киноакадемии за лучший короткометражный анимационный фильм.