Михалков назвал новый выпуск своего шоу «Я/мы Бесогон»

https://static.news.ru/photo/c556c138-b548-11ea-9768-fa163e074e61_660.jpg Никита Михалков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режиссёр Никита Михалков анонсировал новый выпуск своей передачи «Бесогон ТВ». Шоу получило название Ich/wir Besogon, на русский это переводится как «Я/мы Бесогон».

Программа должна появиться на видеохостинге YouTube 26 июня, сообщил автор в Telegram-канале.

Не удивляйтесь, это по-немецки. Но почему она так называется вы узнаете, когда будете смотреть программу, — сказал Михалков.

По его словам, шоу будет посвящено «пандемии сознания» и «вирусу зависимости».

Я думаю, что мы сможем поговорить об очень серьёзных вещах, по крайней мере, для нас, — добавил он.

Ранее NEWS.ru писал, что Михалков обвинил в цензуре государственный телеканал «Россия 24», где были сняты с эфира повторы его программы «Бесогон ТВ». В передаче речь шла о вероятной связи Билла Гейтса с распространением коронавируса, всеобщем чипировании и «числе зверя». По мнению Михалкова, глобальная цель американского миллиардера, разрабатывающего вакцину от COVID-19, заключается в сокращении населения планеты. Его позицию поддержал депутат Госдумы Евгений Фёдоров.

О санкциях Генпрокуратуры в связи с распространением в федеральном телевизионном эфире подобной информации официально не сообщалось.