Михаил Шац нарушил закон об иноагентах и нарвался на штраф SHOT: Михаила Шаца оштрафовали на 30 тысяч за отсутствие маркировки иноагента

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Михаил Шац

Телеведущего Михаила Шаца (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) оштрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента, пишет Telegram-канал SHOT. По его данным, причиной послужила публикация на YouTube.

Как стало известно каналу, Шац в конце декабря прошлого года разместил на YouTube ролик, но не указал, что материал произведен и распространен иноагентом. Телеведущий был внесен в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года.

19 июня Росфинмониторинг внес бывшую жену Шаца телеведущую Татьяну Лазареву (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) в перечень террористов и экстремистов. Ранее в отношении нее было возбуждено дело об оправдании терроризма. Уточняется, что был проведен лингвистический анализ высказываний телеведущей, по результатам которого обнаружены сведения, направленные на оправдание терроризма.

Адвокат Сергей Жорин считает, что Татьяну Лазареву, внесенную Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, вряд ли экстрадируют в Россию. Гипотетически передать ее российскому правосудию вправе любое государство, но Интерпол может просто не внести телеведущую в базу, добавил он.