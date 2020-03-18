Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ запустил портал
Желающие вернуться на родину имеют возможность оставить свои данные на сайте, быстро связаться с загранучреждениями РФ, а также получить оперативную информацию по развитию ситуации с коронавирусом в мире. На ресурсе публикуются последние сведения по введению карантина, закрытию границ, отмене транспортного сообщения в разных странах.
Из-за закрытия границ и введения карантина в сложное положение попали россияне, находившиеся на отдыхе в Черногории, Молдавии и на Филиппинах. Причём наибольшие проблемы возникли в Черногории, где застряло 1800 туристов. Балканская страна сначала потребовала от России на своих самолётах доставить домой «застрявших» в РФ черногорцев. Только после этого правительство даст разрешение на вывоз людей со своей территории.
К вечеру 18 марта дипломатам всё-таки удалось получить принципиальное согласие Черногории на организацию возвращения граждан РФ самолётами отечественных авиакомпаний, писал NEWS.ru.
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