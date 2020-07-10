МИД Нидерландов официально прокомментировал иск против РФ по MH17

https://static.news.ru/photo/96ec2d3a-c2d4-11ea-b68d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dai Tianfang/Global Look Press

Нидерланды передают дело по крушению Boeing 777 рейса MH17 в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), официально обвинив Россию в причастности к уничтожению самолёта.

Правительство Нидерландов приняло решение вызвать Россию в ЕСПЧ в связи с её ролью в крушении MH17,— сказано в сообщении на сайте правительства.

Отмечается, что при этом правительство королевства делится всей доступной и актуальной информацией о гибели МН17 с ЕСПЧ. Кроме того, оно поддержат иски, которые подадут в суд родственники погибших.

Кроме того, в правительстве отметили, что приоритетом для них остается достижение справедливости в отношении 298 жертв крушения. Передача дела в ЕСПЧ и поддержка заявления родственников приближает его к этой цели, считает министр иностранных дел Стеф Блок.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек, являвшиеся гражданами 10 государств. По делу проходят четыре фигуранта: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Как писал NEWS.ru, малайзийский самолёт, летевший в 2014 году рейсом МН17, вероятнее всего, был сбит из-под Первомайского, как и предполагалось ранее. Тейс Бергер отметил, что совместной следственной группой под руководством надзорного ведомства была проведена судебно-медицинская экспертиза. Специалисты также провели необходимые расчёты, чтобы определить место запуска ракеты