МИД назвал информацию о введении платных вывозных рейсов «некорректной»

https://static.news.ru/photo/55a87d7a-de3a-11ea-861a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство иностранных дел России прокомментировало информацию о предложении требовать от россиян возврата выплаченной им материальной помощи за границей. В ведомстве такие публикации назвали «некорректными».

Консульский отдел МИД заявил, что СМИ существенно исказили суть инициативы.

Не удосужившись вникнуть в суть вопроса, отдельные журналисты поспешно делают вывод о том, что выделявшаяся застрявшим из-за пандемии за пределами РФ россиянам матпомощь будет впредь выдаваться возмездно, — говорится в Facebook отдела.

Там обратили внимание, что изменения вносятся в постановление правительства от 31 мая 2010 года, тогда как материальную помощь россияне получали по постановлению от 3 апреля 2020 года. Чрезвычайные ситуации, такие как пандемия коронавируса, требуют особенных мер поддержки для граждан, которые не смогли вернуться в РФ.

В этой связи призываем журналистское сообщество к тому, чтобы в погоне за горячими сенсациями не подменялись факты и общественности не подавалась некорректная информация, которая категорически не соответствует действительности, — заключили в министерстве.

Ранее, как писал NEWS.ru, в СМИ появилась информация, что МИД предложил отменить бесплатный вывоз граждан России из-за границы при угрозе жизни. Идея ведомства в том, что после возвращения на родину россияне должны будут вернуть выделенные им на перевозку деньги в течение трёх месяцев.