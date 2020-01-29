https://static.news.ru/photo/0eae7e58-4289-11ea-ba8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий подписал приказ о проведении медицинского осмотра для всех студентов и преподавателей, приехавших из Китая. Учащихся и сотрудников проверят на наличие респираторно-вирусных заболеваний.

Списки людей, уезжавших на каникулы в КНР, должны предоставить деканы факультетов. Также они проконтролируют направление преподавателей и студентов в медицинский научно-образовательный центр МГУ сразу по прибытии в МГУ, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Деканам факультетов и управлению общежитиями МГУ обеспечить наблюдение за состоянием обучающихся и преподавателей, прибывающих из КНР, в течение 1 месяца с даты въезда в РФ и при ухудшении самочувствия и подъеме температуры немедленно силами скорой медицинской помощи госпитализировать в инфекционный стационар, — говорится в приказе руководителя учреждения.

К 29 января количество заболевших вызванной китайским коронавирусом инфекцией достигло 6 тысяч человек. Подавляющее большинство случаев приходится на КНР. 132 человека к настоящему моменту скончались.

Как сообщал NEWS.ru, Министерство здравоохранения России выработало временные методические рекомендации по лечению вызываемой коронавирусом 2019-nCoV инфекции.