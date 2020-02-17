https://static.news.ru/photo/4f70ddea-5176-11ea-bdb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Álvaro CvG/unsplash.com

Самое большое количество браков в России в минувшем году было зарегистрировано в августе. В этом месяце заветный штамп в паспорте получили почти 133 тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился NEWS.ru.

Наибольшее число браков также было зарегистрировано в июле (112,5 тысячи) и сентябре (107 тысяч). Реже всего для оформления отношений россияне выбирают январь (32,6 тысячи), февраль (32,6 тысячи) и май (43,4 тысячи).

Несмотря на то что в тёплое время года жители России традиционно женятся чаще, в мае прошлого года было заключено почти в два раза меньше браков по сравнению с октябрём (82,7 тысячи) и ноябрём (75,7 тысячи).

Это связано с бытующими суевериями, согласно которым сыгравшие свадьбу в последнем месяце весны обречены всю жизнь «маяться». Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила руководитель, организатор и режиссёр свадебного агентства Наталья Шаева. Она отметила, что в основном от заключения брака в мае молодых отговаривают представители старшего поколения. В частности, родственники.

Популярность августа и сентября эксперт объяснила благоприятными погодными условиями и приемлемой ценой на фрукты и овощи.

В конце лета проходит сбор урожая. Молодожёны могут предложить гостям больше продуктов, при этом сэкономив деньги. Также в августе и сентябре люди психологически больше подготовлены к свадьбе — многие находятся на эмоциональном подъёме после нескольких солнечных месяцев. Что касается погоды — в конце лета на улице не так жарко, как в июне и июле. Есть отличная возможность провести церемонию на улице, — пояснила Шаева.

Организатор свадеб также отметила, что будущие супруги зачастую знакомятся весной и летом. Нередки случаи, когда они заключают брак через два-три месяца общения — в августе, июле или сентябре.

Как ранее писал NEWS.ru, сегодня женщины чаще всего вступают в брак в возрасте 25–34 лет, тогда как ещё восемь лет назад большинство замужеств приходилось на 18–24-летних. В то же время наиболее популярным возрастом женитьбы у представителей сильного пола несколько десятилетий остаётся промежуток от 25 до 34 лет. Психолог-сексолог Валентин Денисов-Мельников считает, что влюблённым следует заключать брак тогда, когда они становятся зрелыми личностями, которые способны нести ответственность не только за себя, но и за близких им людей. К некоторым такая сознательность приходит в 18–20 лет, но чаще всего — после 25–30 лет.