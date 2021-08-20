Меркель выступила за продолжение работы в «нормандском формате»

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за продолжение переговоров в рамках «нормандского формата», в том числе на высшем уровне.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после переворота в Киеве, когда часть районов Донецкой и Луганской областей Украины отказались подчиняться новым властям страны и организовали так называемые самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Они отделены от остальной части страны линией разграничения.

Урегулирование ситуации в регионе обсуждается на уровне так называемой нормандской четвёрки, куда входят Украина, Россия, Франция и Германия, а противоборствующие стороны ведут переговоры в рамках Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (ТКГ).

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все участники «нормандской четвёрки» выступили за проведение новой встречи по урегулированию ситуации в Донбассе, но точных сроков пока нет.