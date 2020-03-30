https://static.news.ru/photo/35535620-e968-11e9-98a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Власти не станут мешать работе служб доставки в Москве, где 29 марта ограничили передвижения горожан из-за вспышки коронавируса, заявил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Сервисы Delivery Club, «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» подтвердили ТАСС, что власти Москвы и Подмосковья не предупреждали об ограничении работы курьеров. Компании заявили, что готовы предоставили информацию для получения спецпропусков на доставщиков.

Пока у нас нет информации, что для доставки что-то меняется, «Яндекс.Лавка» и «Яндекс.Еда» продолжают кормить и снабжать продуктами горожан, чтобы им не приходилось выходить из дома, - цитирует издание комментарий пресс-службы сервисов «Яндекса».

Как писал NEWS.ru, число заражённых COVID-19 в Москве превысило тысячу человек, в Подмосковье - 112 пациентов с коронавирусом. Вечером 29 марта власти двух регионов обязали жителей не покидать дома без особой необходимости.

В России количество больных достигло 1,5 тысячи человек, увеличившись на 270 за минувшие сутки.