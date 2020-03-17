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Евросоюз будет финансировать разработку вакцины от коронавируса, которая должна стать доступна для всех. Об этом заявил во вторник глава Евросовета Шарль Мишель.

Мы подчеркнули необходимость продвигать финансирование исследований и разработки вакцины, которая должна стать доступна абсолютно для всех, — цитирует его ТАСС. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что...