Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В связи с распространением коронавируса с 17 марта в Крыму запретили спортивные, зрелищные, публичные и прочие массовые мероприятия. Не отменены только торжества, приуроченные ко Дню воссоединения Крыма с Россией (18 марта), а также ярмарка гробов и венков, организованная администрацией Симферополя.

Как передаёт информагентство «Новый день», глава Симферополя Елена Проценко подписала постановление о работе этой специализированной ярмарки до 15 июня. Места торгующим гробами и венками город предоставил бесплатно. Как писал NEWS.ru,...