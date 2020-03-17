https://static.news.ru/photo/95af445e-6869-11ea-a3a4-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сотрудник коммерческого отдела аэропорта Внуково сообщил, что его вместе с коллегами попросили написать заявления на отпуск с 23 марта по 5 апреля, а также запретили покидать Московскую область.
Заставляют писать заявление на отпуск, он идёт в счёт годового. Объясняют, что это связано с коронавирусом. При этом сказали: нельзя никуда уезжать, в любой момент могут вызвать на работу дежурить, — отметил он в комментарии радиостанции «Говорит Москва».
Собеседник уточнил, что распоряжение поступило от начальника отдела коммерции, оно коснулось порядка 50 человек.
Как писал NEWS.ru, около 80% работодателей не смогли обеспечить своему персоналу возможности для удалённой работы, а треть работодателей вообще не предприняла никаких мер для предупреждения распространения коронавируса. Ещё 12% опрошенных рассказали, что их компании закупали антисептики, измеряли температуру сотрудников в 11% офисов. Чаще убираться стали в 7% организаций.