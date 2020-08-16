Медведев поздравил авиаторов с профессиональным праздником

https://static.news.ru/photo/9cadd460-dfa5-11ea-b2b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил работников Воздушного флота страны с профессиональным праздником, заявил секретариат заместителя председателя ведомства. 16 августа 2020 года отмечается День Воздушного флота. Он посвящён авиаторам и сотрудникам авиационной отрасли РФ.

Сегодня воздушный флот играет огромную роль в развитии экономики страны, обеспечивает быструю связь не только со всеми её регионами и самыми труднодоступными районами, но и со всем миром, — цитирует ведомство ТАСС.

Политик добавил, что авиационная отрасль сегодня является надёжным защитником воздушного пространства РФ и вносит важный вклад в укрепление нацбезопасности страны. Медведев также подчеркнул, что отечественная авиационная техника отличается высоким качеством, позволяющим РФ удерживать ведущие позиции в отрасли оборонных разработок.

Чиновник отметил, что современное поколение авиаторов продолжит традиции своих предшественников и с должной ответственностью будет выполнять поставленные задачи.

Яркие боевые победы военных лётчиков, самоотверженный труд учёных, конструкторов, инженеров, гражданских пилотов и специалистов наземных служб прославили Россию как одну из ведущих авиационных держав мира, — резюмировал Медведев.

Он также пожелал авиаторам РФ крепкого здоровья, успехов и всего самого наилучшего.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил лётчиков и работников авиационной инфраструктуры России с их профессиональным праздником — Днём воздушного флота. Он отметил огромный труд работников гражданской авиации, их знания, опыт и энергию, а также выразил благодарность ветеранам отрасли, которые «сохраняют традиции авиаторов, передают их новому поколению специалистов». Мишустин отметил, что в авиации трудятся люди особого склада, профессионалы высокого класса, благодаря им создаются уникальные образцы авиатехники, пассажирские самолёты, скоростные и сверхзвуковые авиалайнеры, осуществляется авиасообщение с самыми разными точками мира, а также между регионами нашей большой страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бортпроводница лайнера А321 «Уральских авиалиний», который год назад совершил аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье, Яна Ягодина поздравила экипаж с днём рождения. В своём сообщении, опубликованном в Instagram, она отметила, что после происшествия команда стала ещё более сплочённой.