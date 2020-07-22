«Медсестра в бикини» из Тулы стала ведущей прогноза погоды

https://static.news.ru/photo/87364970-cc20-11ea-af6d-fa163e074e61_660.jpg Надежда Жукова Фото: zasport/instagram.com

Медицинская сестра Надежда Жукова, имя которой узнала вся Россия после появления девушки на работе в спортивном белье под прозрачным защитным костюмом, начала работать телеведущей. Девушка теперь ведёт прогноз погоды.

Эфир с участием Жуковой смогут посмотреть зрители телеканалов «Россия 1» и «Россия 24» в тульском регионе. Впервые «медсестра в бикини» расскажет россиянам о погоде 22 июля. Об этом рассказали представители ГТРК «Тула».

В компании подчеркнули, что проект с участием медсестры Жуковой проходит в рамках поддержки всех медицинских работников в период пандемии коронавируса. Отмечается, что девушка продолжает работать в больнице и мечтает стать доктором.

Сама Жукова оценила свою деятельность на телевидении как «полезный опыт».

Для меня действительно это в новинку, потому что единственный мой опыт на таких съёмках был с командой Zasport. Мои родители будут смотреть после работы, всем семейством ждать, — цитирует «медсестру в бикини» РИА Новости.

Фотографии с одетой в полупрозрачный костюм Жуковой разошлись по Сети в мае. Руководство больницы не стало наказывать девушку, а глава тульского Минздрава Алексей Эрк даже поблагодарил медсестру за работу в тяжёлых условиях. Девушка объяснила, что решила не надевать ничего под защитную одежду, кроме белья, из-за жары. При этом она не знала, насколько прозрачным окажется костюм.

Как ранее писал NEWS.ru, Жукова рассказала, что была не готова к свалившейся на неё известности.

Девушка снялась в рекламе бренда спортивной одежды Zasport и заодно поделилась воспоминаниями.