https://static.news.ru/photo/80e6c4e2-c995-11ea-b5b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Медики выявили 6109 новых случаев COVID-19 в РФ за последние сутки. Из них 1514 (24,8%) заражённых переносят «ковид» без клинических симптомов. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией нового типа за время пандемии в стране достигло 771 546.

Также за минувшие 24 часа выздоровел 3481 гражданин РФ. Всего в России исцелились 550 344 жителя, передаёт портал стопкоронавирус.рф. Кроме того, за последние сутки скончались 95 пациентов, число жертв недуга в РФ достигло 12 342.

Всего в мире COVID-19 заразились 14 290 546 человек. Умерли 602 138. выздоровели 8 030 505, передаёт институт Джонса Хопкинса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи (НИЦЭМ) Минздрава Александр Гинцбург рассказал о категориях граждан, которых необходимо прививать от коронавируса в первую очередь. По его словам, среди них — учителя, пенсионеры и пациенты из группы риска.