https://static.news.ru/photo/e2ee76e4-e5dd-11ea-9bc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медики выявили 4744 новых случая COVID-19 в РФ за последние сутки в 84 регионах страны. Среди них 1100 человек переносят болезнь без клинических симптомов.

Всего в России за всё время пандемии коронавирусной инфекции нового типа зарегистрировали 961 493 заболевших в 85 регионах, передаёт портал стопкоронавирус.рф. Кроме того, за минувшие 24 часа от COVID-19 умерли 65 пациентов. За весь период в РФ от недуга погибли 16 448 человек.

Также за последние сутки в РФ выздоровели 2456 человек, переболевших COVID-19. За всё время пандемии в РФ исцелились 773 095. Заражёнными в стране остаются 171 950 граждан.

Число поправившихся после коронавируса в Москве за сутки составило 863. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Всего количество пациентов, вылечившихся от инфекции в мегаполисе, увеличилось до 205 649.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские специалисты разрабатывают систему, которая сможет прогнозировать социальные или политические события, а также вспышки пандемий. Систему создадут на базе искусственного интеллекта.

Гендиректор АО «РТИ» Павел Лаптаев сообщил в рамках форума «Армия-2020», что разработка позволит на ранних стадиях определять зарождающиеся угрозы, подобные COVID-19, что позволит государству своевременно на них реагировать. Создаваемая РТИ система будет использовать данные из электронных СМИ и других источников информации.